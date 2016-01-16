أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر يمنى: الحوثيون يفرجون عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح

Google+ Print
مصدر يمنى: الحوثيون يفرجون عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح مصدر يمنى: الحوثيون يفرجون عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح

>أفرجت جماعة الحوثى اليوم السبت عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الاخوان المسلمين) فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال قيادى فى حزب الإصلاح، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين أفرجوا عن الدكتور محمد العديل، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح فى صنعاء ورئيس قسم اللغة العربية فى جامعة عمران.

وأضاف المصدر أن الحوثيين افرجوا ايضاً عن القيادات فى المكتب التنفيذى للحزب على الحدمة وعبدالله السماوى وحميد القعادي.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن قيادات حزب الإصلاح جاء بعد عدة اشهر من اعتقالهم لدى جماعة الحوثى، مضيفاً "تزامن الإفراج عن تلك القيادات مع الإفراج عن عبدالرزاق الأشول، وزير التعليم الفنى فى اليمنية بعد مشاورات مع المبعوث الأممى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ".

يذكر أن ولد الشيخ اعلن أول أمس ، فى مؤتمر صحفى عقده فى صنعاء افراج جماعة الحوثى عن الأشول ومواطنين سعوديين كانوا معتقلين لدى الحوثيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن