مصدر يمنى: الحوثيون يفرجون عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح

>أفرجت جماعة الحوثى اليوم السبت عن قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الاخوان المسلمين) فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال قيادى فى حزب الإصلاح، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين أفرجوا عن الدكتور محمد العديل، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح فى صنعاء ورئيس قسم اللغة العربية فى جامعة عمران.

وأضاف المصدر أن الحوثيين افرجوا ايضاً عن القيادات فى المكتب التنفيذى للحزب على الحدمة وعبدالله السماوى وحميد القعادي.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن قيادات حزب الإصلاح جاء بعد عدة اشهر من اعتقالهم لدى جماعة الحوثى، مضيفاً "تزامن الإفراج عن تلك القيادات مع الإفراج عن عبدالرزاق الأشول، وزير التعليم الفنى فى الحكومة اليمنية بعد مشاورات مع المبعوث الأممى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ".

يذكر أن ولد الشيخ اعلن أول أمس ، فى مؤتمر صحفى عقده فى صنعاء افراج جماعة الحوثى عن الأشول ومواطنين سعوديين كانوا معتقلين لدى الحوثيين.