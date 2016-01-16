أخبار العراق اليوم.. تحرير منطقة الصوفية وسط مدينة الرمادى بشكل كامل

أخبار العراق اليوم

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم، إعلان قيادة العمليات المشتركة تحرير منطقة وسط مدينة الرمادى بالعراق، كما ركزت أخبار العراق اليوم على أن صادرات النفط من جنوب العراق 3.3 مليون برميل منذ بداية يناير الجارى.>أعلنت قيادة العمليات المشتركة تحرير منطقة الصوفية وسط مدينة الرمادى بشكل كامل. وتمكنت القوات العراقية أمس الجمعة من تحرير مناطق البو غانم والبو محل والبو خليفة شرق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.>وقصف الطيران العراقى بناء على معلومات استخبارية موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابى، مما أسفر عن مقتل "مفتى داعش" أحمد جاسم حمادى البيلاوى بالأنبار غربى العراق. وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية نفذت غارة جوية على منطقة المحمدى بمحافظة الأنبار أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين بينهم المفتى الشرعى للتنظيم وثمانية من مرافقيه.

من جانبه قال صلاح مهدى نائب مدير عام شركة نفط الجنوب: إن متوسط صادرات العراق من النفط من ميناء البصرة الجنوبى بلغ 3.297 مليون برميل يوميا منذ بداية العام مسجلة متوسطا أعلى منه فى ديسمبر دون تأثير يذكر للاشتباكات بين فصائل شيعية. وقال مهدى فى مقابلة مع رويترز فى البصرة: إن العمل فى جميع الحقول يسير بشكل طبيعى، مضيفا أن الوضع الأمنى جيد للغاية وأنه لا يرى أى تأثير على العمليات النفطية.