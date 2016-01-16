أخبار ليبيا اليوم... إطلاق سراح 21 مصريا

تركزت أخبار ليبيا اليوم على عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية، أكد عدد من أهالى قرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، إطلاق سراح 21 مصريًا، كانوا محتجزين بدولة ليبيا، مشيرين إلى تلقيهم اتصالاً من ذويهم المحتجزين أكدوا فيه إطلاق سراحهم.

وقال عمار نصار حسن، شقيق أحد المصريين المختطفين فى ليبيا، إنه تم إخلاء سبيل الـ21 من أبناء القرية، مضيفًا أن كلا من محمد وسلمان سالم سليمان، اتصلا بوالدتهما منذ ساعة، وأبلغاها بإخلاء سبيلهما، وباقى مجموعة المصريين كاملة، وأنهم فى طريقهم إلى الأراضى المصرية بعد تسليمهم للسلطات المصرية.

وقال مصدر أمنى، بمحافظة المنيا: إن المصريين الآن فى أيدى الجيش الليبى، وكانوا مختطفين من قِبَل عناصر مسلحة خارجة عن القانون، وبالاتصال والتنسيق مع السلطات المصرية، تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، وتحرير جميع المختطفين.

وسادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية، إذ علقوا الزينة، وأناروا القرية لاستقبال ذويهم، وأعلنوا استقبالهم بالطبل والمزمار، ومن المقرر نقل المصريين بطائرات عسكرية مصرية إلى قريتهم بالمنيا.

>وركزت أخبار ليبيا أيضا، على وصول مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، جثمان سفير ليبيا لدى ألمانيا "السنوسى كويدير" قادماً على متن طائرة خاصة من برلين لدفنه بمصر بعد وفاته فى إحدى المستشفيات الألمانية خلال عملية جراحية.

كان السفير الليبى توفى أمس الجمعة بإحدى المستشفيات الألمانية خلال عملية جراحية فى القلب، ومن المقرر دفنه بإحدى المقابر الليبية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، وكان فى استقبال الجثمان عدد من الدبلوماسيين وأفراد أسرته.

وأوضحت أخبار ليبيا اليوم أنه وصل إلى القاهرة اليوم السبت "محمد الدايرى" وزير الخارجية الليبى قادما من جوهانسبرج، فى إطار جولة إفريقية بدأها بإثيوبيا واستغرقت 5 أيام لبحث آخر التطورات فى ليبيا. وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال "الدايرى" سيلتقى وزير خارجية ليبيا خلال زيارته لمصر مع كبار المسئولين والشخصيات لبحث التطورات الأخيرة فى بلاده".

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية الليبى التقى خلال جولته الإفريقية عددا من كبار المسئولين فى إثيوبيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقى، لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا ومتابعة الاستعدادات الخاصة بعقد قمة الاتحاد الإفريقى فى إثيوبيا أواخر الشهر الحالى.