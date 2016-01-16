أخبار المغرب اليوم.. إغلاق الهواتف احتجاجا على حظر الرباط مكالمات الإنترنت

ركزت أخبار المغرب اليوم، على إعلان حظر المكالمات بين الهواتف الذكية عبر استخدام الإنترنت فى المغرب، وتشديد الوكالة المكلّفة بالاتصالات أن هذا المنع يعود إلى "خرق هذه المكالمات للقانون المحلى"، حيث أطلق نشطاء حملة واسعة لأجل إغلاق الهواتف فى المغرب خلال نهاية هذا الأسبوع، وذلك للضغط على شركات الاتصال للتراجع عن الحظر.

وشارك فى الحملة الواسعة التى ساهم فيها المدون المغربى أمين غريب فى نشرها، وشاركت فيها مجموعات على الفيس بوك معروفة، وصلت إلى حدود ظهر أمس إلى 28 ألف مشارك على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وتأتى بعدما توقفت خدمات VoIP، أو ما يعرف بالاتصال الصوتى عبر بروتوكول الإنترنت، على تطبيقات واتس آب وفايبر وسكايب على الهواتف الذكية بالمغرب.

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، انتخب مجلس النواب بالبرلمان الهولندى خديجة عريب، المزدوجة الجنسية بين المغرب وهولندا، فى سابقة من نوعها بأوروبا، رئيسة له فى جلسة ممتدة الأربعاء الماضى، الأمر الذى افتخر به المغاربة كثيرًا على الشبكات الاجتماعية، غير أن تصريحات سابقة لهذه السياسية، لم تبيّن أنها عميقة الارتباط بأصلها.

وقد وُلدت خديجة عريب فى إحدى ضواحى مدينة سطات، القريبة من العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهاجرت إلى هولندا فى عامها الـ15 كى تلتحق بأسرتها، وقد درست علم الاجتماع، وعملت فى مجموعة من المناصب ذات الصبغة الاجتماعية، والتحقت بحزب العمل الهولندى الذى أصبحت من خلاله برلمانية منذ عام 1998.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، إشادة مسئولين رفيعى المستوى بوزارة الزراعة والصيد البحرى المغربية باستراتيجية تسويق المنتجات المحلية للبلاد فى إطار مخطط "المغرب الأخضر"، وخروج الفلاح المغربى من قوقعته حول حقله أو نخلته، ليسوق منتجاته التى بإمكانها غزو أسواق العالم.