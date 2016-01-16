استراحة الدوري الإنجليزي- أجويرو والثاني لسيتي.. إيفرتون 1

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.
توتنام افتتح الجولة بفوز 4-1 ضد سندرلاند.
والآن 5 مباريات.
مانشستر سيتي 2-0 كريستال بالاس
فابيان ديلف والهدف الأول لسيتي
أجويرو والهدف الثاني لسيتي
تشيلسي 0-1 إيفرتون
جون تيري وهدف بالخطأ في مرماه
بورنموث 2-0 نوريتش سيتي
دان جوسلينج والهدف الأول لبورنموث
دانيلز والهدف الثاني لبورنموث
ساوثامبتون 1-0 ويست بروميتش
ورد بروس والهدف الأول لساوثامبتون
نيوكاسل 2-1 وست هام
بيريز والهدف الأول لنيوكاسل
جيورجيني والهدف الثاني
يلافيتش والهدف الأول لويست هام