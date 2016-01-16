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استراحة الدوري الإنجليزي- أجويرو والثاني لسيتي.. إيفرتون 1

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استراحة الدوري الإنجليزي- أجويرو والثاني لسيتي.. إيفرتون 1 استراحة الدوري الإنجليزي- أجويرو والثاني لسيتي.. إيفرتون 1

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

توتنام افتتح الجولة بفوز 4-1 ضد سندرلاند.

والآن 5 مباريات.

مانشستر سيتي 2-0 كريستال بالاس

فابيان ديلف والهدف الأول لسيتي

أجويرو والهدف الثاني لسيتي

تشيلسي 0-1 إيفرتون

جون تيري وهدف بالخطأ في مرماه

بورنموث 2-0 نوريتش سيتي

دان جوسلينج والهدف الأول لبورنموث

دانيلز والهدف الثاني لبورنموث

ساوثامبتون 1-0 ويست بروميتش

ورد بروس والهدف الأول لساوثامبتون

نيوكاسل 2-1 وست هام

بيريز والهدف الأول لنيوكاسل

جيورجيني والهدف الثاني

يلافيتش والهدف الأول لويست هام

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