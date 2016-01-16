«شيرين» و«آمال» و«مدحت صالح» يحيون حفلات عيد الحب

تعاقدت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على سلسلة من الحفلات لكبار نجوم الطرب في إطار الاحتفال بعيد الحب.

وأعلنت أوبرا جامعة مصر عن تعاقدها مع النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم داخل أوبرا الجامعة 12 فبراير المقبل.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل خلال أيام، ويعتبر هذا الحفل عودة شيرين لجمهورها خاصة بعد غيابها عن الحفلات في مصر خلال العام الماضي، حيث ينتظر الجمهور طلة نجمتهم المفضلة التي طالما اشتاق لرؤيتها عن قرب علي مسرح اوبرا جامعة مصر.

وتستعد إدارة الاوبرا لعمل حملة دعاية ضخمة من خلال الصحف والمجلات تليق بشيرين عبد الوهاب ويليه ،حفل للنجمة آمال ماهر الذي أعلنت عنه الاوبرا منذ فتره والذي يشهد إقبالاً كبيراً علي التذاكر، والمقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكانت آمال ماهر خضعت لجلسة تصوير مؤخرا ضمن حملة الدعاية المصاحبة للحفل، وتقدم “ماهر” العديد من أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة منها “سكة السلامة، أيام متتعوضش، انا حبيتك” وغيرها من الأغاني القديمة لها والتي يعشقها الجمهور.

> وأخيراً يحيي الحفل الثالث النجم مدحت صالح يوم 18 فبراير المقبل داخل دار اوبرا جامعة مصر بقيادة المايسترو عمرو سليم وهو الحفل الثاني للنجم مدحت صالح في الاوبرا بعد نجاح حفله الاول الشهر الماضي حيث طالبه جمهوره بالتواجد مره آخري علي نفس المسرح لإمتاعهم بصوته وهو يشدو بأجمل اغانيه مع تقديم مجموعة من أغاني كبار مطربي الزمن الجميل.