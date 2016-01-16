صور| محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية‎

قام المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، بجولة تفقدية على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بمدينة بني سويف، عام وتجريبي، والتي بدأت اليوم، السبت، وتنتهي الثلاثاء 19يناير 2016، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للجان والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل المدارس، حيث رافقه خلال الجولة نبوي محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وثروت محمد، وكيل المديرية، والعميد أحمد عيطة، رئيس مدينة بني سويف.

و بدأت الجولة بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة الإيمان الابتدائية، حيث اطلع المحافظ على ورقة الأسئلة في مادة اللغة العربية، وتبادل الحديث مع بعض الطلاب اللذين أكدوا أن الأسئلة من داخل المنهج والكتاب المدرسـي بعيدًا عن التعقيد والغموض وفي مسـتوى الطالب المتوسط.

كما اطمأن المحافظ على أحد الطلاب في اللجنة الخاصة بالمدرسة وتبادل معه الحديث واطمأن على حالته الصحية، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة له حتى يتمكن من استكمال الامتحانات.

وفى مدرسة الحرية الابتدائية بنات، تجول المحافظ داخل اللجان للتأكد من الانضباط والالتزام داخل اللجان، والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلبة لتأدية الامتحان بشكل مطمئن، مشددًا على تواجد الزائرات الصحيات للتعامل مع أية حالات طارئة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل حصة الخط العربي بالمدارس، كما اطمأن على سير الامتحانات بلجنة الدمج التعليمي بالمدرسة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رئيس المدينة، بإزالة الدعايه الانتخابية والعبارات غير اللائقة من أسوار المدارس وإعادة طلاء الأسوار للحفاظ على شكلها الجمالي والحضاري، وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس، مطالبًا بعدم كتابة أية عبارات على الأسوار واستبدالها بمناظر جمالية للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران.