جنايات السويس تبرئ 9 متهمين من قتل الطفل سمير الجمل

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة، عصر اليوم، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى وعضوية المستشار السيد عبد العزيز محمود وباسم عبد المنعم دسوقى وأمانة سر مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان ببراءة 9 متهمين من قتل الطفل سمير الجمل.

كان المحامون قد طالبوا بسماع أقوال الشاهد الثالث والرابع واستخراج شهادة الحالة الجنائية للمتهمين واستخراج شهادة حضور، وانصرافهم من العمل بالقضية المقيدة تحت رقم 2909 جنايات الأربعين.

تعود أحداث القضية إلى 22 نوفمبر 2013، حيث شهدت محافظة السويس خلالها أحداث عنف واشتباكات بين الأهالى وتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الترعة وأول السور أسفرت عن مصرع الطفل سمير الجمل.