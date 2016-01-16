إطلاق سراح العمال من أبناء المنيا المحتجزين في ليبيا

قال عبد الحكيم طه، والد العامل أمير، الذي كان ضمن 20 عاملاً من أبناء المنيا المحتجزين بدولة ليبيا، أنه تلقي إتصالاُ من نجله المحتجز، لأول مره منذ أزمة احتجازهم في يوم 31 من شهر ديسمبر الماضي، مؤكدًا له أنه تم إخلاء سبيله وجميع زملائه المحتجزين، وأنه بصحه وحاله جيدة وفي طريق عودتهم إلى مصر.

وتوجه والد العامل بالشكرلجميع الجهود التي بذلت من أجل حل الأزمة، وتحرير أبنائهم الذين سافروا إلي ليبيا من أجل البحث عن فرصة عمل، وعودة أبنائهم سالمين إلي أرض الوطن، سواء كانت جهود رسميه أو شعبيه.

وكان أسر 20عاملًا من أبناء قرية ساقية، أكدوا احتجاز أبنائهم بأحد المعسكرات بالجماهيرية الليبية، منذ 31 من ديسمبر الماضي، دون التوصل لحلول للإفراج عنهم.