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رئيس "الزراعة والرى" بالبرلمان يعلن موافقة اللجنة على قانون التعاون الزراعى

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رئيس "الزراعة والرى" بالبرلمان يعلن موافقة اللجنة على قانون التعاون الزراعى رئيس "الزراعة والرى" بالبرلمان يعلن موافقة اللجنة على قانون التعاون الزراعى
أعلن المهندس سيد حسن، رئيس لجنة الزراعة والرى (الخاصة) بالبرلمان، موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم، السبت، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحاكم قانون التعاون الزراعى بالصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1980، بإجمالى 31 عضوا من أصل 55 نائبا من أعضاء اللجنة.

وأضاف حسن، لـ"اليوم السابع"، أن تم فتح باب المناقشة فى القانون للمرة الثانية اليوم بناء على طلب عدد من الأعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع اللجنة السابق الذى رفض فيه القرار بقانون، لافتاً إلى التقرير سيتضمن جميع الآراء سواء الرافض وأسبابه فى ذلك، والموافق على القانون وأسبابه فى ذلك.

وتابع حسن، أن الرافضون للقرار بقانون جاءت اعتراضاتهم على البنود (1) و(2) من المادة 46، والتى تشترط أن يكون رئيس الجمعية قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن يجيد القراءة والكتابة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً الخميس الماضى، وررفضت القرار بقانون بإجمالى 36 عضوا من أصل 55 عضوا مقابل موافقة 9.

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