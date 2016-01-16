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طائرات مقاتلة تدمر مجموعة مسلحة لتنظيم داعش غربى تكريت العراقية

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طائرات مقاتلة تدمر مجموعة مسلحة لتنظيم داعش غربى تكريت العراقية طائرات مقاتلة تدمر مجموعة مسلحة لتنظيم داعش غربى تكريت العراقية

>أعلن مصدر أمنى عراقى بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت أن طائرات مقاتلة دمرت رتلا لتنظيم (داعش) غربى تكريت160 كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن طائرات مقاتلة دمرت اليوم السبت أربع عجلات مفخخة فى خط اللاين 10 كم غربى تكريت ورتلا من 20 عجلة غرب قاعدة سبايكر وقصفت تجمعا لعناصر داعش كان يستعد للهجوم على مدينة تكريت تزامنا مع مشاغلة داعش للقطعات الموجودة فى حمرين شرقى تكريت لمنع المناورة بالقطعات وتثبيتها.

كانت محاور القتال فى الجهة الشرقية لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين والمحاذية لجبال حمرين شهدت هدوء نسبيا منذ أول أمس الخميس بعد هجمات متفاوتة استمرت يوماً كاملاً فيما شهدت جبهة تكريت الغربية هجوماً لعناصر تنظيم داعش استهدف معسكر شجرة الدر5كم جنوب تكريت الذى تتخذه الشرطة الاتحادية مقراً لها.

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