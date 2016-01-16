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أخبار سوريا اليوم.. النظام: ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من الحكومة

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أخبار سوريا اليوم.. النظام: ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من الحكومة أخبار سوريا اليوم.. النظام: ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من الحكومة
تناولت أخبار سوريا اليوم السبت إعلان روسيا بدء عملية إنسانية روسية فى سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على تصريحات سوريا لمجلس الأمن، التى أشار فيها إلى أن حكومة بشار الأسد أكثر اهتماما بالشعب السورى.

أخبار سوريا اليوم


>وقالت سوريا لمجلس الأمن الدولى أنه ليس هناك أحد يهتم بالشعب السورى أكثر من حكومة الرئيس بشار الأسد بعد أن اتهمت الأمم المتحدة الأطراف المتناحرة فى الصراع الدائر فى سوريا منذ خمس سنوات بارتكاب جرائم حرب من خلال تجويع المدنيين. واجتمع مجلس الأمن الدولى لبحث حصار نحو 400 ألف نسمة فى سوريا. وتقول الأمم المتحدة إن نصفهم فى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش ونحو 180 ألف نسمة فى مناطق حكومية ونحو 12 ألف نسمة فى مناطق تسيطر عليها جماعات معارضة مسلحة. وهذا ثانى اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولى بشأن هذه القضية خلال الأيام الأخيرة بعد ظهور صور لمدنيين يتضورون جوعا فى بلدة مضايا التى تحاصرها قوات مؤيدة للحكومة السورية، وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إنها تأكدت من وفاة 35 شخصا نتيجة الجوع فى مضايا.

أخبار سوريا اليوم


>,R] أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بدء العملية الإنسانية الروسية فى سوريا. وأعلن مسؤول عسكرى روسى فى تصريح نشرته موقع "سبوتنيك"، أن الجيش الروسى بدأ العملية الإنسانية فى سوريا. وقال سيرجى رودسكوى، المسؤول فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فى موسكو، إن عددا من المنظمات غير الحكومية الدولية يقوم الآن بإحضار المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكن يجرى إيصال غالبيتها إلى المناطق التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة حيث يضع المتطرفون اليد عليها، بحسب المسؤول الروسى.

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مصر 365

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