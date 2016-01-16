بالصور..محافظ بورسعيد ونائب وزير الإسكان يتفقدان مشروعات تطوير العشوائيات

تفقد اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، المرحلة الرابعة من مشروعى إسكان الأمل الجديد بعدد 58 عمارة وعزبة أبو عوف لـ40 عمارة بـ960 وحدة سكنية، بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الاسكان لمحافظة بورسعيد، فى إطار تفقد المشروعات والمناطق العشوائية لتذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول العاجلة للانتهاء من مشكلة العشوائيات.

وتفقد الدكتور أحمد عادل مشروع إنشاء 42 عمارة سكنية بمنطقة القابوطى اللبانة سابقًا بعدد وحدات تصل 1008 وحدات سكنية بتكلفة قدرها 87 مليون جنيه، وشملت الجولة التفقدية المناطق العشوائية بعزبة الصدق وهاجوج ومنطقة الجناين بالكيلو 4،5 جنوب بورسعيد.



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