وزير التعليم العالى: جامعة السويس والمجمع الطبى يحظيان باهتمام كبير من الدولة

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، أن الدولة منحت جامعة السويس اهتماما كبيرا، وساهمت أجهزتها فى ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المجمع الطبى، والذى سيضم كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، وسوف يساهم المجمع فى رفع مستوى الخدمة الطبية بالسويس وإقليم سيناء أيضا.

وأشاد الوزير بموقع المجمع الطبى والذى سيقام فى مكان منفصل، عن المنشآت الإدارية والدراسية بالجامعة، والتى تقع بمدينة السلام، واعتبر أن ذلك ميزة يفتقدها الكثير من المستشفيات الجامعية، فلا يؤثر عمل المستشفى على الطلاب بالكليات النظرية الأخرى بباقى القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالى لموقع المجمع الطبى بمدينة التوفيقية، على هامش زيارته للسويس لتفقد الجامعة، وتوقيع البروتوكول بين جامعة السويس، وأكاديمية البحث العملى بحضور د. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس ود. محمود صقر رئيس الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مساحة المستشفى الطبى ومجمع الكليات تبلغ 62 فدانا، وسيتم ترك مساحة بدون إنشاءات، لاستخدامها فى أغراض التوسع فيما بعد، فبمرور الوقت ستزيد الاحتياجات مع توفير جميع التخصصات الطبية بالمستشفى وسيتم إنشاء مراكز تميز بحثى.

وصرح د. مصباح، بأن التكلفة المبدئية للمستشفى الجامعى، تتراوح ما بين 260 إلى 300 مليون جنيه للمستشفى، أما كلية الطب فيتكلف إنشاؤها، 110 ملايين جنيه، بالتجهيزات الطبية والمعامل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء كلية طب السويس العام المقبل بمدة أقصاها 18 شهرا.

وتبدأ الدراسة فيها عام 2017 /2018، وفى نفس التوقيت سيكون تم الانتهاء من إنشاء المستشفى التعليمى الجامعى، ثم ستتوالى الكليات تباعا، على أن نبدأ بكلية التمريض ثم العلاج الطبيعى ثم الأسنان ثم الصيدلة، وذلك وفقا لما تحتاجه السويس.