بالفيديو - توتنام يغضب لتقدم سندرلاند ويقلب تأخره لفوز رباعي

نجح نادي توتنام في قلب طاولة تأخره أمام سندرلاند من 1-0 إلى فوز 4-1 في افتتاح الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

سندرلاند حل ضيفا على توتنام والهدف مختلف بين الفريقين. من أجل صراع الهبوط ومن أجل صراع المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وافتتح سندرلاند النتيجة عن طريق باتريك فان انهولت في الدقيقة 40 قبل أن يُعدل كريستيان إيركسن بعدها بدقيقة واحدة النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل توتنام ثلاث مرات عن طريق موسى ديمبيلي وإيركسن مرة أخرى وهاري كين في الدقائق 59 و67 و79 على الترتيب.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع بينما تجمد سندرلاند عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير.

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