تعرفى على مراحل الكشف عن أسباب تأخر الحمل

متى يعتبر الحمل متأخرا؟

مراحل فحوصات تأخر الحمل

تأخر الحمل من أكبر المشاكل التى تواجهها المرأة، خاصة فى بداية الزواج.>يقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم: لا يفضل البحث عن أساب تأخر الحمل قبل مرور عام على الزواج، فقبل تلك المدة لا يعد الحمل متأخرا، وغالبا ما يرجع لجهل الزوجين بمواعيد التبويض، والموعد الأمثل لممارسة العلاقة الجنسية.>بعد مرور عام كامل على الزواج ينصح د. يواقيم بالبحث عن الأسباب، وتبدأ الفحوصات تدريجيا باستبعاد الأسباب الأكثر شيوعا، وصولا للأقل شيوعا، وتلك الفحوصات بالتدريب هى:

- فحص نسبة هرمون "البرولاكتين" بالدم وهو ما يعرف بهرمون اللبن ويعد من أكثر أسباب تأخر الحمل انتشارا.

>- فحص نسبة هرمونات sh . t3 . t4 فى اليوم الثالث من بداية الدورة الشهرية.

>- إجراء أشعة على الرحم والمبيضين للتأكد من عدم وجود تكيسات على المبيض، أو أروام بالرحم مع قياس سمك بطانة الرحم.

>- إجراء أشعة بالصبغة على الأنابيب للتأكد من عدم انسدادها.

وأكد استشارى أمراض النساء والولادة أن تشخيص سبب تأخر الحمل يحدد طرق علاجه.