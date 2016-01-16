تعرفى على مراحل الكشف عن أسباب تأخر الحمل

تأخر الحمل من أكبر المشاكل التى تواجهها المرأة، خاصة فى بداية الزواج.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>يقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم: لا يفضل البحث عن أساب تأخر الحمل قبل مرور عام على الزواج، فقبل تلك المدة لا يعد الحمل متأخرا، وغالبا ما يرجع لجهل الزوجين بمواعيد التبويض، والموعد الأمثل لممارسة العلاقة الجنسية.
>بعد مرور عام كامل على الزواج ينصح د. يواقيم بالبحث عن الأسباب، وتبدأ الفحوصات تدريجيا باستبعاد الأسباب الأكثر شيوعا، وصولا للأقل شيوعا، وتلك الفحوصات بالتدريب هى:
- فحص نسبة هرمون "البرولاكتين" بالدم وهو ما يعرف بهرمون اللبن ويعد من أكثر أسباب تأخر الحمل انتشارا.
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متى يعتبر الحمل متأخرا؟
>يقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم: لا يفضل البحث عن أساب تأخر الحمل قبل مرور عام على الزواج، فقبل تلك المدة لا يعد الحمل متأخرا، وغالبا ما يرجع لجهل الزوجين بمواعيد التبويض، والموعد الأمثل لممارسة العلاقة الجنسية.
مراحل فحوصات تأخر الحمل
>بعد مرور عام كامل على الزواج ينصح د. يواقيم بالبحث عن الأسباب، وتبدأ الفحوصات تدريجيا باستبعاد الأسباب الأكثر شيوعا، وصولا للأقل شيوعا، وتلك الفحوصات بالتدريب هى:
- فحص نسبة هرمون "البرولاكتين" بالدم وهو ما يعرف بهرمون اللبن ويعد من أكثر أسباب تأخر الحمل انتشارا.
>- فحص نسبة هرمونات sh . t3 . t4 فى اليوم الثالث من بداية الدورة الشهرية.
>- إجراء أشعة على الرحم والمبيضين للتأكد من عدم وجود تكيسات على المبيض، أو أروام بالرحم مع قياس سمك بطانة الرحم.
>- إجراء أشعة بالصبغة على الأنابيب للتأكد من عدم انسدادها.
وأكد استشارى أمراض النساء والولادة أن تشخيص سبب تأخر الحمل يحدد طرق علاجه.