بالصور.. طفلة إنجليزية خارقة.. لا تأكل ولا تنام ولا تشعر

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على طفلة إنجليزية، تعيش فى ولاية هدرسفيلد، وتعانى من متلازمة نادرة تجعلها لا تأكل ولا تنام ولا تشعر بالألم، لذلك لقبوها بـ "الفتاة الإلكترونية".

وذكرت الصحيفة البريطانية، فى عددها اليوم، اندهاش الأطباء من حالة أوليفيا فارنسورث البالغة من العمر 7 سنوات، عندما أصيبت فى حادث سيارة مروع دون أن تذرف أى دموع، وهذا غريب للغاية.

وقالت والدة الطفلة إنها تظل مستيقظة أكثر من ثلاثة أيام وليالٍ ووصف الأطباء حالتها بأنها تعانى من غياب كروموسوم 6 من جسدها وتعتبر الإنسان الوحيد فى العالم الذى يحمل الأعراض الثلاثة معًا وهى عدم الأكل وعدم النوم وقلة الشعور بالألم.

وأضافت والدة الطفلة الإنجليزية: لا تبكى مثل الأطفال وتوقفت عن النوم 9 أشهر منذ ولادتها وشعرها لا ينمو بشكل صحيح، وعاشت على"ساندويتشات" الزبدة لمدة عام تقريبًا.

وأكد الدكتور بيفرلسيرل، عالم الأحياء، أن أوليفيا هى الحالة الوحيدة بهذه المواصفات فى العالم.

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