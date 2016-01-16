مرور الجيزة: بدء تشغيل 12 كاميرا بمعسكر المجندين بطريق مصر الإسكندرية

قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة، إن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، بدأت فى تشغيل 12 كاميرا ذات تقنية عالية، تم تركيبها بمعسكر المجندين التابع للإدارة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتشمل الأسوار الخارجية والمدخل، مع ربطه بغرفة التحكم بالإدارة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن تلك الكاميرات ترصد أى مخالفات لانتظار السيارات بمحيط المعسكر، لمنع الخارجين عن القانون من الاقتراب أو عمليات التصوير للمكان من الخارج، والتى تأتى فى إطار خطط تأمين الإدارة لكافة المنشآت الشرطية التابعة لها، بهدف مراقبة المعسكر وزيادة الأمان لدى المتواجدين داخل المبنى.

وأوضح العقيد طاهر أن الإدارة تتجه لتعميم كافة أرجاء المحافظة بالكاميرات خلال الفترة المقبلة، فى إطار التطور التكنولوجى الذى تنتهجه الإدارة تحت إشراف مدير المرور، للعمل على سحب أى كثافات مرورية، وإيجاد حلول فورية لها، ومتابعة الحالة المرورية من خلال غرفة التحكم بوحدة مرور العجوزة.