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انقلاب شاحنة محملة بالوقود فى طريق أسيوط الجديدة دون إصابات

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انقلاب شاحنة محملة بالوقود فى طريق أسيوط الجديدة دون إصابات انقلاب شاحنة محملة بالوقود فى طريق أسيوط الجديدة دون إصابات
أنقذت العناية الإلهية، اليوم السبت، أهالى قرية عرب مطير بأسيوط، من كارثة انقلاب شاحنة محملة بالوقود على طريق أسيوط الجديدة بالقرب من القرية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب شاحنة محملة بالوقود على طريق أسيوط الجديدة دون أى خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدنى والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الموقف لمنع اشتعال الشاحنة، وتم تفريغ حمولة الشاحنة من الوقود فى سيارات بديلة، وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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