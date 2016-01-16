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حبس سماح بكتريا سنتين وسائح عربى 6 أشهر لممارسة الرذيلة بشرم الشيخ

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حبس سماح بكتريا سنتين وسائح عربى 6 أشهر لممارسة الرذيلة بشرم الشيخ حبس سماح بكتريا سنتين وسائح عربى 6 أشهر لممارسة الرذيلة بشرم الشيخ
قضت محكمة جنح أول درجة بشرم الشيخ برئاسة المستشار مينا مكرم رئيس الدائرة الأولى بشرم الشيخ، وعضوية أحمد التلبانى عضو النيابة العامة بجلسة اليوم السبت بحبس المتهمة سماح الشهيرة بـ"بكتريا" سنتين، وحبس السائح العربى الذى كان يمارس الرذيلة معها 6 أشهر.

كانت مباحث الآداب العامة بجنوب سيناء قد ألقت القبض على إحدى الساقطات وأحد السائحين لممارستها الرذيلة.

بعد ورود معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب العامة، يفيد بقيام إحدى الساقطات وتدعى سماح بكتريا 18 سنة بممارسة الرذيلة، وتتخذ من مسكنها بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها، تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء الذين أمروا بسرعة ضبطتها.

وعلى الفور تم وضع خطة من العميد أسامة النوواى رئيس المباحث الجنائية ورجال مباحث الآداب للقبض على المتهمة متلبسة بممارسة الرذيلة مع أحد السائحين، وانتقل العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب، ومعاونه الرائد خالد شلبى، لمداهمة مسكن المتهمة والقبض عليها وعلى السائح العربى.

وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وأنها تم اتهامها فى 18 قضية متنوعة ما بين مخدرات والتعدى على موظف والتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها تم حبسها على ذمة إحدى القضايا 6 أشهر وخرجت من السجن منذ شهرين.

تم تحرير محضر رقم 183 وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضى المعارضات 15 يوما، وقام محامى السائح العربى بتحديد جلسة عاجلة وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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