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مرتضى منصور: اتفقنا على ضم ريكوبداية من الموسم المقبل.. واللاعب يوقع عقود مبدئية

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مرتضى منصور: اتفقنا على ضم ريكوبداية من الموسم المقبل.. واللاعب يوقع عقود مبدئية مرتضى منصور: اتفقنا على ضم ريكوبداية من الموسم المقبل.. واللاعب يوقع عقود مبدئية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتفاقه مع نادي اتحاد الشرطة على ضم لاعب الوسط صلاح ريكو بداية من الموسم المقبل.

ريكو كان على أعتاب الانضمام إلى الزمالك الموسم الماضي قبل توقف الصفقة بقرار من مرتضى منصور وتدخل الإسماعيلي وتمسك الشرطة باللاعب. قبل أن تعود المفاوضات من جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مرتضى منصور للصحفيين: "اتفقنا مع الشرطة على ضم ريكو ولكن بداية من الموسم المقبل".

ووقع ريكو على عقود مبدئية للانضمام إلى الزمالك بداية من الموسم القادم بعد موافقة نادي اتحاد الشرطة.

وأضاف "الشرطة تمسك بعدم التفريط في ريكو خلال يناير الجاري نظرا لموقف الفريق في الدوري".

ويحتل الشرطة المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من 8 تعادلات بدون أي فوز. ويستعد لمواجهة الزمالك في الجولة الـ14 من الدوري مساء يوم السبت.

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