زيدان: عقوبة الفيفا عبثية وواثق في ثبوت براءتنا

(إفي): اعتبر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان أن العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي بعدم إجراء تعاقدات حتى يوليو 2017 بسبب ضمه ثمانية ناشيئن بينهم اثنين من أبنائه، "عبثية"، لكنه أعرب عن ثقته في أنه "سيتم تسويتها".

وقال زيدان في أول رد فعل أمام وسائل الإعلام على العقوبة "تبدو لي عبثية لأن حياتي كلها مع أسرتي في مدريد، ومع أبنائي، لكني اعتقد أنه سيتم تسوية الأمر".

وأضاف "الأهم أننا نعرف ما حدث، واعتقد أنه سيتم تسوية الموضوع مع الوقت، علي التفكير في كرة القدم والتركيز في مباراة الغد، مع التفكير أيضا بأنه سيتم تسوية الموضوع".

وأشار زيدان إلى أنه سيترك للنادي مسألة الدفاع ولن يقدم أي شيء مكتوب يثبت أن أسرته تعيش في العاصمة الإسبانية منذ سنوات.

وقال "أشعر قليلا بالضيق ولكن لا أستطيع منع الحديث عن هذه الأشياء. الأمر عبثي بعض الشيء، ولكن الأسبوع المقبل اعتقد أنه سيتم تسوية كل شيء، وأنا هادئ".

وأضاف "ليس له معنى، علينا الانتظار للأسبوع القادم، أنا هادئ لأنه بالتأكيد خطأ. النادي سيرسل كل شيء لأن الموضوع لا يتعلق بأسرتي فقط، هناك لاعبون وأسر كثيرة".