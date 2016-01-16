أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان: عقوبة الفيفا عبثية وواثق في ثبوت براءتنا

Google+ Print
زيدان: عقوبة الفيفا عبثية وواثق في ثبوت براءتنا زيدان: عقوبة الفيفا عبثية وواثق في ثبوت براءتنا

(إفي): اعتبر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان أن العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي بعدم إجراء تعاقدات حتى يوليو 2017 بسبب ضمه ثمانية ناشيئن بينهم اثنين من أبنائه، "عبثية"، لكنه أعرب عن ثقته في أنه "سيتم تسويتها".

وقال زيدان في أول رد فعل أمام وسائل الإعلام على العقوبة "تبدو لي عبثية لأن حياتي كلها مع أسرتي في مدريد، ومع أبنائي، لكني اعتقد أنه سيتم تسوية الأمر".

وأضاف "الأهم أننا نعرف ما حدث، واعتقد أنه سيتم تسوية الموضوع مع الوقت، علي التفكير في كرة القدم والتركيز في مباراة الغد، مع التفكير أيضا بأنه سيتم تسوية الموضوع".

وأشار زيدان إلى أنه سيترك للنادي مسألة الدفاع ولن يقدم أي شيء مكتوب يثبت أن أسرته تعيش في العاصمة الإسبانية منذ سنوات.

وقال "أشعر قليلا بالضيق ولكن لا أستطيع منع الحديث عن هذه الأشياء. الأمر عبثي بعض الشيء، ولكن الأسبوع المقبل اعتقد أنه سيتم تسوية كل شيء، وأنا هادئ".

وأضاف "ليس له معنى، علينا الانتظار للأسبوع القادم، أنا هادئ لأنه بالتأكيد خطأ. النادي سيرسل كل شيء لأن الموضوع لا يتعلق بأسرتي فقط، هناك لاعبون وأسر كثيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع