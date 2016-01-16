كوفاسيتش يعود لقائمة ريال مدريد وخروج راموس

(إفي): عاد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإسباني ألبارو أربيلوا يوم السبت إلى قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج خيخون يوم الأحد في الليجا بينما خرج منها كل من من سرخيو راموس وناتشو فرناندز ولوكاس فاسكيز ودينيس تشيريشيف.

ومنعت الآلام العضلية راموس من التدريب طوال الأسبوع حيث كان خرج في استراحة ما بين شوطي مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الماضية من الليجا.

وعلى الرغم من غياب راموس لم يدخل ناتشو القائمة للأسبوع الثاني على التوالي بقرار فني من مدرب الفريق الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعود للقائمة ألبارو أربيلوا وكوفاسيتش الذي قضى عقوبة الايقاف لمباراة واحدة، فيما خرج منها كل من لوكاس فاسكيز وتشيريشيف بقرار فني.

وتضم القائمة كل من كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبين يانييز ودانيلو وكارباخال وأربيلوا وبيبي وفاران ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وايسكو وخاميس وبيل وكريستيانو وبنزيمة.