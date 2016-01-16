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«رغم المشاكل.. ماتخليش حاجة توقفك».. «فرصة» على مسرح الجيزويت الاثنين المقبل

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أبطال العرض المسرحي فرصة

أبطال العرض المسرحي فرصة

«مشاكل مختلفة نمر بها يوميًا، البعض يقابلها بيأس يتصور أن حياته انتهت عندها، آخرون يواجهونها بنظرة تفاؤول تمكنهم من تجاوزها، و وثالث ينتظر ظهور “فرصة” تبعث الأمل وتقوده إلى حياة جديدة»..  فكرة تناقشها مسرحية “فرصة” من خلال التعرض لبعض مشكلات المجتمع عن طريق قصة درامية، وتظهر كيف يحتاج كل منا مهما كانت بيئته أو ثقافته إلى فرصة كى يحيا معها من جديد.

أحد أبطال العرض المسرحى

أحد أبطال العرض المسرحى

“فرصة” مأخوذة عن مسرحية “ماجدة والمائدة” للمؤلفة البولندية أندجي ماليشكا، ويخرجها هاني طاهر، ومخرج مساعد أمل كرم.

ويقدمها فريق «shot of acting»، وهي من بطولة مجموعة من الشباب: “هاني طاهر – سلمى ماهر – عمرو عبد العزيز – ناريمان عبدون – محمد كامل – أميرة كرم – جوزيف جميل “.

أبطال العرض المسرحي فرصة

أبطال العرض المسرحي فرصة

على مسرح “الجيزويت” يقام العرض المسرحي “فرصة” فى أيام 18 و20و 21 يناير الجارى، وذلك بعد أن واجه بعض التحديات الخارجة عن إرادة فريق العمل التى تسببت فى تأجيل عرضه أكثر من مرة، كان آخرها إغلاق مسرح “روابط” الذي كان مقرر إقامة العرض المسرحي عليه.

 

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