بالصور.. غرق أراضى الوادى الجديد بمياه الصرف.. والمواطنون: بيوتنا اتخربت

ناشد العشرات من مزارعى منطقة عين حميد بمدينة الخارجة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وكافة جهات الاختصاص للتدخل العاجل، لإنقاذ المنطقة من تسرب مياه الصرف الصحى من بركة عين الشيخ، التى تعرض أحد جسورها لانهيار جزئى محدود، مما أدى لتسرب المياه الملوثة التى غمرت أكثر من 4 أفدنة منزرعة بمحاصيل القمح والفول والبرسيم، حيث انتقل اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وسمية خليل رئيس مركز الخارجة وفرق الصرف الصحى إلى موقع تسرب المياه، وتمت السيطرة على تسريبات مياه البركة لمنع انتشارها إلى مساحات أكبر من المحاصيل الزراعية.

وأوضح محمد خضر، أحد المزارعين المتضررين، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنهم تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة هذا التسرب لمياه الصرف الصحى من البركة، مما أدى لتلوث التربة بعد غمرها بمياه الصرف وارتفاع نسبة الملوحة بها، فى الوقت الذى تكررت مناشدات المزارعين للمحافظ والمسئولين بسرعة التحرك لوقف هذا التسرب ونقل مسار بركة الصرف بعيدًا عن تلك المناطق الزراعية الخاصة بهم.

وقال فهيم أحمد حامد أحد المزارعين المتضررين، إن زراعاتهم غمرتها مياه الصرف الصحى ودمرت مساحات من الأراضى الزراعية المملوكة لهم والحق بهم خسائر فادحة، حيث سبق لهم أن ناشدوا المسئولين بإنقاذهم من مياه الصرف الصحى بعد أن انهار جزء من جسر البركة منذ فترة وجيزة، وتسبب فى تسرب المياه ليتكرر الأمر مرة أخرى فى أقل من أسبوعين.



>