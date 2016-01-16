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دراسة لتطبيق تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق ببني سويف ‎

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دراسة لتطبيق تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق ببني سويف ‎ دراسة لتطبيق تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق ببني سويف ‎

المهندس شريف محمد حبيب

أكد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، سعيه لإيجاد حلول غير تقليدية لتلبية مطالب واحتياجات المحافظة في كافة القطاعات من خلال تنمية وتعظيم الجهود الذاتية والفكر العلمي والوسائل الحديثة، وتفعيل المشاركة المجتمعية بهدف التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهنا للنهوض وتنمية المحافظة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ  لدراسة استخدام تكنولوجيا حديثة لتثبيت وتقوية وتحسين ماتحت الأسفلت لإعطائه قوة تحمل طبقًا للمعايير المطلوبة في طبقات اللأسفلت من خلال استعمال مادة جديدة وحديثة، بحضور اللواء أحمد علي، السكرتير العام، والمهندسة مفيدة علام استشاري طرق، ومديرى عموم الطرق، والتنفيذ والصيانة بهيئة الطرق، والتخطيط والمتابعة، والبيئة، وممثلي مصانع جنوب الوادي .

 حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة هذه التكنولوجيا اقتصاديًا وبيئيًا وعمليًا، واختيار طريق بالمحافظة لاستعمال هذه التكنولوجيا في رصفه  لاختبار التجربة عمليًا، وتحديد إمكانية تعميمها بالطرق خاصة في الطرق الترابية بالقري.

 كما طالب المحافظ بإعداد الدراسة اللازمة لاستخدام تراب الأسمنت ومخلفات المصانع، خاصة مادة الباي باص، ومخلفات الهدم والبناء، ومكونات المحاجر بالمحافظة، في مراحل رصف الطرق وانتاج البلدورات والنيوجرسي، بهدف التخلص من هذه المخلفات وإعادة تدويرها والحصول على جدوى اقتصادية وللتوفير في التكلفة والمعدات المستخدمة وتنفيذ مشروعات انشائية خدمية بتكلفة أقل.

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