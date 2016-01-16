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الجنزوري: استراتيجية 2030 تضع الرؤية المطلوبة لمصر

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الجنزوري: استراتيجية 2030 تضع الرؤية المطلوبة لمصر الجنزوري: استراتيجية 2030 تضع الرؤية المطلوبة لمصر

 

الجنزوري – أرشيفية

قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، إن التخطيط هو المستقبل ويظهر الى أين تذهب الدولة، مشيرا الى أهمية استراتيجية 2030 والتي تضع الرؤية المطلوبة لمصر خلال الفترة القادمة رغم تغير الوزراء ولا يتعارض التخطيط مع حرية السوق أو الحرية الاقتصادية.

جاء تصريح الدكتور الجنزوري خلال حفل افتتاح معهد التخطيط القومي الذي افتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمشاركة العديد من الوزراء منهم وزير التخطيط والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار ومحافظ القاهرة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الجنزوري الى أن المعهد بدأ العمل في عام 1960 من أجل الاعداد لخطة عام من 1960 الى 1965 في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، مشيرا الى أن الرئيس الأسبق أصدر قرارا بانشاء وحدة للتخطيط في كل وزارة.

ولفت الى أنه عين خبيرا في معهد التخطيط عام 1969 الى عام 1999 وفي عام 1999 بدأ العمل في الوزارة وعندما عاد لرئاسة الوزراء في ديسمبر 2011 شكل الوزارة في المعهد، معربا عن سعادته لتطوير معهد التخطيط .

ا   ش   ا

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