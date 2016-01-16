أوقاف المنيا تفحص 1850 «خطيب مكافأة» فكريًا للتأكد من التزامهم بالمنهج الوسطي

تبدأ مديرية أوقاف المنيا، اليوم السبت، عقد مقابلات شخصية مع خطباء المكأفاة، والبالغ عددهم 1850خطيبًا، لفحصهم فكريًا.

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه سيلتقي شخصيًا بخطباء المكافأة للتأكد من شخصياتهم من اليوم ولمدة أسبوع وللتأكد من التزامهم بتعاليم الأزهر والأوقاف والتزامهم بالمنهج الوسطي، لافتًا إلى أن أي أمام سيتخلف عن الحضور سيتم الغاء ترخيصه.

في سياق آخر، قرر وكيل وزارة الأوقاف إحالة إمامين للتحقيق، وألغى ترخيص خطيب بالمكافأة بمركز سمالوط شمال المنيا، لمخالفتهم لنص خطبة الجمعة المقررة من قبل الوزارة.