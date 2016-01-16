السجن 10 سنوات لمتهم لاشعاله حريق في منزل جاره بسوهاج‎

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «ممدوح .ق. ص» بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإشعال النار عمدًا في مسكن المجني عليه «أحمد.أ» بسبب خلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014، بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عائلة المتهم والمجني عليه بسبب خلافات بينهما، فقرر المتهم الانتقام من المجني عليه فتوجه إلى مسكنه وأشعل النار فيه، مما أدى إلى احتراقه بالكامل، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.