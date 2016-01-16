أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السجن 10 سنوات لمتهم لاشعاله حريق في منزل جاره بسوهاج‎

Google+ Print
السجن 10 سنوات لمتهم لاشعاله حريق في منزل جاره بسوهاج‎ السجن 10 سنوات لمتهم لاشعاله حريق في منزل جاره بسوهاج‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «ممدوح .ق. ص» بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإشعال النار عمدًا في مسكن المجني عليه «أحمد.أ» بسبب خلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014، بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عائلة المتهم والمجني عليه بسبب خلافات بينهما، فقرر المتهم الانتقام من المجني عليه فتوجه إلى مسكنه وأشعل النار فيه، مما أدى إلى احتراقه بالكامل، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا