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«التعليم»: مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية.. والنصيب الأكبر من محصلاتها المادية للمعلم

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«التعليم»: مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية.. والنصيب الأكبر من محصلاتها المادية للمعلم «التعليم»: مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية.. والنصيب الأكبر من محصلاتها المادية للمعلم

 

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أصدرت قرارًا جديدًا يعطي للطلاب الحق في اختيار مجموعات التقوية بدلاً من الدروس الخصوصية أو اللجوء للمراكز، وأعطت النصيب الأكبر من مُحصلات مجموعات التقوية للمعلم.

وأضاف “الشربيني” في تصريح خاص لوكالة أونا، أن الوزارة فعلت القنوات التعليمية وأتاحت إمكانية الاتصال المباشر بين الطلاب ومعلمي القناه التعليمية.

وتابع الوزير، التعليم ليس قضية الوزارة ولكنه قضية المجتمع ككل، الوزارة تستهدف زيادة التعاون بين المؤسسات النظامية الرسمية والمؤسسات الغير نظامية الأخرى، لدعم المنظومة التعليمية.

المراسل – عُمر جمال

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