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زعيمة المعارضة التايوانية تعلن الفوز في انتخابات الرئاسة

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زعيمة المعارضة التايوانية تعلن الفوز في انتخابات الرئاسة زعيمة المعارضة التايوانية تعلن الفوز في انتخابات الرئاسة

تساي إنج-وين

أعلنت زعيمة المعارضة التايوانية تساي إنج-وين الفوز في انتخابات الرئاسة يوم السبت وقالت إنها ستعمل على الحفاظ على استقرار العلاقات مع الصين التي تزعم أن تايوان جزء من أراضيها.

وأضافت لأنصارها والصحفيين في خطاب الفوز أن الشعب انتخب حكومة تدافع عن سيادة تايوان.

وتابعت أن حزبها كانت لديه اتصالات فعالة بالولايات المتحدة من قبل وأنها تأمل أن تستمر تلك الاتصالات.

ودعت تساي إلى حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وإلى حل سلمي للنزاع.

وقالت تساي أيضا إن تايوان ستواصل دعم علاقاتها مع اليابان.

وتزعم الصين ملكيتها لبحر الصين الجنوبي حيث أقامت جزرا في المياه لزيادة امتدادها فيها. وأيضا تزعم بروناي وماليزيا وفيتنام وتايوان والفلبين ملكيتها لأجزاء من بحر الصين الجنوبي الذي تمر به تجارة حجمها خمسة تريليونات دولار سنويا.

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