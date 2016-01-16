ننشر صور مشاركة المركز الحضرى للمرأة بالأقصر باحتفالات عام الثقافة بالصين

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة المركز الحضرى للمرأة بمحافظة الأقصر، بإنتاجاته المميزة فى المعرض الدولى بمعرض مدينة جيانشين بجمهورية الصين الشعبية، والذى يقام فى إطار الاحتفال بعام الصين فى مصر وعام مصر فى الصين، وذلك بحضور السفير خالد يوسف قنصل مصر العام فى شينجاهاى، وتحت إشراف السفير مجدى عامر سفير مصر فى بكين، وبرعاية المستشار التجارى بالسفارة تامر كريم وبحضور أحمد عبد العظيم.

وافتتح جناح مصر فى المعرض الدولى بمدينة جيانشين بالصين، والذى تشارك فيه الأقصر بإنتاج متميز من المركز الحضرى للمرأة والبيت النوبى، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الصين لمصر، والتى ستشمل زيارة الأقصر المرتبطة باتفاقيات تآخى مع أهم المدن الصينية.



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