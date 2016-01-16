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بالصور.. وزير النقل يتفقد عدة طرق خلال زيارته بكفر الشيخ

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بالصور.. وزير النقل يتفقد عدة طرق خلال زيارته بكفر الشيخ بالصور.. وزير النقل يتفقد عدة طرق خلال زيارته بكفر الشيخ
تفقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، طريق الإسكندرية الزراعى، وطريق طنطا كفر الشيخ، وطريق المحلة كفر الشيخ.

وقال وزير النقل، إنه يهتم بالطرق بجانب الاهتمام بإنشاء الطرق الجديدة التى تفتح شرايين جديدة للتنمية أيضا وزارة النقل تولى اهتماما كبيرا بالطرق القديمة.

وأضاف أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن د. سعد الجيوشى وزير النقل تفقد اليوم طرق محافظتى كفر الشيخ وطنطا، لأهمية هذه الطرق حيث تمثل ثروة ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات، وتخدم ملايين المواطنين وأهملت على مدار العقود الماضية، مؤكدا أن الجيوشى وجه بضرورة الإسراع فى صيانة ورفع كفاءة هذه الطرق.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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