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مصمّم يستوحي طاولة من فيلم لـ Leonardo DiCaprio

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السبت 16-01-2016 20:01

ترتكز تصاميم الأثاث على الابتكار، وتستوحي من كلّ ما يحوط المرء، كما من التجارب التي يتعرّض لها. في هذا الإطار، أبدع المصمم القبرصي ستيليوس موساريس في ابتكار طاولة قهوة سمّاها "وييف سيتي"، واستوحاها من فيلم "استهلال" Inception من كتابة وإخراج وإنتاج كريستوفر نولان سنة 2010، ومن بطولة ليوناردو دي كابريو.

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تعتبر طاولة القهوة المذكورة إضافة مميزة للمنزل، إذ تجسد مشهداً لمبان في جززئها السفلي، وعند وضع سطح يتداخل مثل "اللابتوب"، تحيلنا إلى مشهد تكسّر الأمواج!
كان صُنع 5000 قطعة من هذه الطاولة التي تجسّد خليطاً متوازناً من الخشب والصلب والتكنولوجيا المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

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