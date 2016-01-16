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صرف 10آلاف جنيه لأسرة كل متوف و2000 للمصاب في حادث سقوط مقطورة بمنطقة المنيب

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صرف 10آلاف جنيه لأسرة كل متوف و2000 للمصاب في حادث سقوط مقطورة بمنطقة المنيب صرف 10آلاف جنيه لأسرة كل متوف و2000 للمصاب في حادث سقوط مقطورة بمنطقة المنيب

 

حادث المنيب

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف فى حادث سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب ، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين .

وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، ان هذه المساعدات العاجلة ليست تعويضا عن فقدان شخص ولكنها مجرد مساعدة من الوزارة لأسر المتوفين ومؤازرتهم فى مصابهم الآليم .. مشيرة إلى أنه سيتم الصرف فورا بموجب شهادة الوفاة.

وأضافت إنه تقرر أيضا صرف 2000جنيه للمصاب، ووجهت مدير مديرية التضامن بالجيزة ببحث إمكانية تقديم أي مساعدة ممكنة.

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