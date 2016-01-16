أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 6 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة مع خليجيين بالهرم لـ30 يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 6 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة مع خليجيين بالهرم لـ30 يناير تأجيل محاكمة 6 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة مع خليجيين بالهرم لـ30 يناير
قررت محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 ساقطات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع رجال أعمال خليجيين وإقامة حفلات جنس جماعية داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، لجلسة 30 يناير، للاطلاع والمرافعة.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت حبسهن 15 يوماً للاتهامات سالفة الذكر، وكشفت التحقيقات، أن المتهمات اعتدن ممارسة الرذيلة مع رجال عرب وخليجيين، واتخذن شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام مكانا لمزاولة نشاطهن.

وأضافت التحقيقات، أن معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإعداد بعض الخليجيين والساقطات حفلات جنس جماعى داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام، وعليه صدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت من ضبط 6 ساقطات.

وأنكرت المتهمات فى التحقيقات، ما نسب إليهن من اتهامات، إلا أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وكشفت أن الفتايات يتقاضين مبلغ 2000 جنيه مقابل الليلة الواحدة، نظير ممارسة الرذيلة، وفور انتهاء التحقيقات وورود التحريات والتحقيقات صدر قرار النيابة السابق بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365