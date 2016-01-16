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مصرع مسجل خطر على يد صديقه بالدقهلية لخلافهم على حسابات صفقة مخدرات

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مصرع مسجل خطر على يد صديقه بالدقهلية لخلافهم على حسابات صفقة مخدرات مصرع مسجل خطر على يد صديقه بالدقهلية لخلافهم على حسابات صفقة مخدرات
لقى مسجل خطر بالمنصورة مصرعه على يد صديقه لخلافهم على حسابات صفقة مخدرات.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ بحدوث مشاجرة بين مسجلين خطر، وعلى الفور انتقل العقيد سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، والرائد رامى الطناوى رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع رضوان م 23 سنة إثر طعنة نافذة فى الصدر، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة العام.
>وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه طارق ا 25 سنة مقيم بقرية ميت خيرون، بالأسلحة البيضاء، وذلك على كوبرى برق العز المقابل لقريتهم، بسبب الخلافات على حسابات توزيع أرباح صفقة مخدرات قاموا ببيعها، وتلقى المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وكشفت التحريات أن المتهم والمجنى عليه مسجلان خطر وهاربان من المراقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365