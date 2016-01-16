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ناشطون سوريون: وفاة 3 أشخاص بسبب الجوع فى "مضايا"

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ناشطون سوريون: وفاة 3 أشخاص بسبب الجوع فى "مضايا" ناشطون سوريون: وفاة 3 أشخاص بسبب الجوع فى "مضايا"

قال ناشطون سوريون إن ثلاثة أشخاص ماتوا جوعا فى بلدة مضايا بسوريا التى تحاصرها القوات السورية ومليشيات حزب الله اللبنانى.

وقال برنامج الغذاء العالمى- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) السبت، أن "إحصائياته تفيد بوفاة أكثر من ثلاثين شخصا فى البلدة منذ بداية الشهر الحالى".

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنها رصدت حالاتِ سوء تغذية حادة بين الأطفال فى مضايا، مطالبة بوقف ما سمته بالتكتيك الوحشى لحصار المدن فى سوريا، وأعلنت أن أكثر من 4 ملايين سورى يعيشون بمناطق محاصرة يصعب وصول المساعدات إليها.
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مصر 365

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