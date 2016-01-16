أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 14 شخصا فى احتجاجات دارفور

Google+ Print
مقتل 14 شخصا فى احتجاجات دارفور مقتل 14 شخصا فى احتجاجات دارفور
قال مسؤول أمنى سودانى كبير إن 14 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات التى جرت الأسبوع الماضى فى إقليم دارفور الواقع غربى البلاد لكنه نفى مسؤولية الشرطة عن ذلك.

ففى تصريحات نشرت اليوم السبت بصحيفة السودانى الموالية للحكومة، قال قائد الشرطة عاطف فضل إن 13 مدنيا وستة رجال شرطة أصيبوا فى الاحتجاجات، التى وقعت أمام وداخل مكتب حاكم الإقليم فى العاشر من يناير.

ويعد هذا الرقم أول حصيلة رسمية تظهر حول هذه الاضطرابات.

كان الاتحاد الأفريقى قد عبر عن قلقه جراء "التوتر المتواصل، داخل وحول بلدة الجنينة فى دارفور بعدما نظم السكان فى قرية مولى، القريبة من حدود تشاد، مظاهرة ضد هجوم قامت به مليشيات موالية للحكومة على القرية.

وقال فضل إن الشرطة تعاملت بنوع من ضبط النفس.

كانت قوات الأمن السودانية قد فرقت مظاهرات فى الماضى بشكل عنيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365