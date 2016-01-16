عيسى قراقع: محكمة إسرائيلية ترفض استئناف أسير مضرب منذ 53 يوما

> قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع اليوم السبت إن محكمة عسكرية إسرائيلية رفضت طلب استئناف للإفراج عن أسير فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 53 يوما.

وذكر قراقع فى بيان صحفى أن المحكمة العسكرية فى سجن "عوفر" الإسرائيلى رفضت استئنافا تقدم به محامو الأسير الصحفى محمد القيق لإلغاء اعتقاله الإدارى وثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور، واعتبر قراقع أن قرار المحكمة "يعنى وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم مبالاة بحالته الصحية التى تدهورت إلى درجة الخطر الشديد".

واتهم قراقع المحاكم الإسرائيلية ب"إضفاء غطاء شرعى على قرارات المخابرات الإسرائيلية الشريكة فى الوضع المأساوى الذى آلت إليه صحة القيق وأنها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة"، وأشار إلى احتمال التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن القيق لأسباب صحية "خاصة أن النيابة الإسرائيلية لم توجه أى تهمة محددة له تستوجب اعتقاله".

ودخل القيق الذى يعمل مراسلا صحفيا لفضائية سعودية، فى اضراب عن الطعام منذ 24 نوفمبر الماضى وهو يرقد فى مستشفى العفولة الإسرائيلى فى ظل تدهور خطير فى حالته الصحية بحسب مصادر فلسطينية.

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