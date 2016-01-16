الرئيس الصومالى يدين الهجمات على القوات الكينية جنوبى البلاد

> أدان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود الهجوم الذى نفذه مسلحون تابعون لحركة الشباب على معسكر يضم عسكريين كينيين تابعين لقوات الاتحاد الأفريقى فى الصومال وجنودا صوماليين جنوبى البلاد.

وشدد الرئيس الصومالى - حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالى اليوم /السبت/ - على أن بلاده ملتزمة بالتعاون الكامل مع الدول المجاورة فى مكافحة حركة الشباب من أجل الاستقرار فى شرق أفريقيا.

>وأعلنت حركة الشباب المجاهدين أنها قتلت أكثر من 60 جنديا كينيا أثناء اقتحامها قاعدة للقوات الأفريقية جنوب غربى الصومال.

وقال الناطق باسم الحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب "إن مسلحى الحركة اقتحموا قاعدة القوات الكينية فى بلدة "عيل عدي" (550 كيلومترا تقريبا غرب العاصمة مقديشو) وقتلوا هناك 63 جنديا كينيا".

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