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وزير الداخلية يكرم 5 ضباط و3 أفراد شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء

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وزير الداخلية يكرم 5 ضباط و3 أفراد شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء وزير الداخلية يكرم 5 ضباط و3 أفراد شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء

وزير الداخلية يكرم 5 ضباط و3 أفراد شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء

كرم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، خمسة ضباط وأمينى شرطة وعريف شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء نظير الجهود المتميزة وشجاعتهم التى بذلوها خلال الفترة الأخيرة.

كما قام وزير الداخلية بتكريم عريف شرطة بمديرية أمن دمياط لتمكنه من ضبط أحد العناصر الإخوانية والذى قام بإطلاق النار تجاه أحد الخفراء النظاميين بمديرية أمن دمياط..

وقد وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للضباط والأفراد المكرمين نظير جهودهم المخلصة وأدائهم وتفانيهم فى أداء المهام الموكلة إليهم لحفظ وإستتاب الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين ، كما وجه سيادته الشكر لكافة رجال الشرطة الذين يقدموا دوماً التضحيات ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد ، والإلتزام بعقيدة ورسالة الشرطة .

هذا وقد أعرب الضباط والأفراد المكرمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم .. مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود مشيرين إلى أن هذا التكريم يعد حافزاً لهم ولزملائهم للتفانى فى العمل وتقديم المزيد من العطاء من أجل حفظ أمن الوطن.

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