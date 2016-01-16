وزير التخطيط : إنشاء شركة لإدارة المناطق الأثرية بمصر

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إنشاء شركة إدارة وربط للمناطق الأثرية في مصر تدار بفكر اقتصادي واستثماري ومملوكة للدولة.

وقال أشرف العربي في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الصندوق السيادي ” أملاك ” والبالغ قيمته 5 مليارات جنيه فضلا عن 5 مليارات جنيه أصول غير مستغلة، يعد أداة لتنشيط الاقتصاد وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

وأشار الى قيام مكتب استشاري عالمي حاليا بدراسة الهيكل التنظيمي وسياسية الاستثمار التي يتبناها الصندوق والقطاعات ذات الأولوية وأسلوب عمله، متوقعا أن تنتهي الدراسة خلال شهر أبريل القادم.

وعن شركة ” أيادي” للاستثمار والتنمية، أوضح أنها خلال الـ 6 أشهر الماضية شاركت في رأس المال الأساسي لصندوق السياحة تقدر الاستثمارات بنحو 50 مليون جنيه فضلا عن المشاركة في شركة تمويل متناهي الصغر ومدينة الأثاث في دمياط ومدينة الروبيكي .