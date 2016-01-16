أبو السعود لـ في الجول: أحمد صبري لاعبا في الإسماعيلي قريبا

أكد حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن فريقه اقترب من ضم أحمد صبري لاعب حرس الحدود بشكل نهائي.

أحمد صبري كان قريبا من الانضمام للزمالك في الصيف الماضي، قبل أن يصرف النادي الأبيض نظره عن الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "حرس الحدود طالب بالحصول على 4 لاعبين بواقع 3 كانتقال نهائي ولاعب إعارة، في حين عرضنا نحن استبداله بلاعبين اثنين كبيع نهائي ولاعب واحد إعارة".

وأضاف "الإسماعيلي سيستغني عن كريم الضو وعبد الرحمن حسن، وربما نعير لهم محمد علاء لالا مهاجم الفريق الصاعد".

وكان الإسماعيلي قد أتم إجراءات ضم كريم بامبو لاعب الأهلي السابق بشكل نهائي قبل أيام.