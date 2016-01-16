أمن المطار: لا نتلقى اخطار برفع الأسماء من قوائم ترقب الوصول

أكد مصدر أمني مسئول بمطار القاهرة الدولي، ردًا على ما نشر عن رفع اسم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق من قوائم ترقب الوصول، انه لا يتم أخطارهم بذلك الامر، وانه يتم كشفه في حالة وصوله إلى البلاد من خلال إدارة الجوازات بالمطار .

واضاف المصدر، انه فور وصول الفريق أحمد شفيق من الخارج، وبالكشف عليه، سوف يتبين اذا كان اسمه مدرج بقوائم ترقب الوصول أم لا.

وقال، انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفي حالة عدم إدراج اسمه، سيتم السماح له بالدخول إلى البلاد مثل أي راكب بالمطار لا يوجد له موقف قانوني .