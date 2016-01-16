النني مدفعجي – أحمد حسن لـ في الجول: خطوة كبرى في حياتك وأطلب منك طلبا صغيرا

ماذا يُحب الصقر أحمد حسن أن يقول لمحمد النني عقب انتقاله إلى أرسنال؟ الصقر وجه حديثه إلى النني عبر FilGoal.com.

أرسنال أعلن رسميا يوم الخميس ضم محمد النني قادما من نادي بازل السويسري كأول لاعب مصري الجنسية يلعب بقميص المدفعجية. (ملف النني مدفعجي)

ويقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات عن رسالة يوجهها اللاعبين والمدربين المصريين للنني عقب انتقاله إلى صفوف أرسنال.

وتحدث أحمد حسن لـFilGoal.com عن النني قائلا:"هذه خطوة كبيرة للغاية في مسيرتك النني ونقلة كبرى في حياتك".

قبل أن يطلب الصقر من النني طلبا صغيرا قائلا: " أحب أن أطلب منك عدم استعجال فرصة المشاركة".

وأوضح"فريق كبير مثل أرسنال يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، فالمشاركة بشكل مباشر ستكون صعبة لأن الدوري الإنجليزي مختلف بالطبع عن السويسري".

وأكمل حديثه قائلا: ""بشكل عام أطالبك بإتباع تعليمات مدرب الفريق آرسين فينجر ووقتها سيسير كل شيء بشكل جيد".

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وأتم"أتمنى أن تكون خطوة انتقالك للدوري الإنجليزي بداية لفتح الباب للمزيد من اللاعبين المصريين للاحتراف".

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