رئيس الوزراء يشهد تحميل أحد الصنادل النيلية بالحمولة فى زيارته لميناء دمياط

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال تدشين خط النقل النهرى بين "دمياط-القاهرة"، تحميل آخر صندل اليوم، السبت.

ومن جانبه قال أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هدف خطة 2016 نقل حجم بضائع يصل لمليون طن خلال 6 أشهر وتقليل عدد سيارات النقل على الطرق وتقليل تكلفة لوجستيات النقل النهرى وتقليل نسبة المخصص للطرق وتحقيق عادى اقتصادى لشركات النقل النهرى وتقليل تكدس الموانئ بزيادة معدلات السحب النهرى، وتقليل نسبة الحوادث على الطرق.

وأضاف خلال كلمته لشرح البنية الأساسية للميناء النهرى، مكون من رصيف 340 مترا، وبه قناة نهرية ورصيف بطول 200 متر مخصص.

وأوضح أن تفعيل منظومة النقل النهرى سيساهم فى تفعيل منظومة النقل بنسبة 30٪ وتحقيق كسب فى الوقت بمعدل 24 مليون دولار سنويا.