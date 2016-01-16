أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يشهد تحميل أحد الصنادل النيلية بالحمولة فى زيارته لميناء دمياط

Google+ Print
رئيس الوزراء يشهد تحميل أحد الصنادل النيلية بالحمولة فى زيارته لميناء دمياط رئيس الوزراء يشهد تحميل أحد الصنادل النيلية بالحمولة فى زيارته لميناء دمياط
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال تدشين خط النقل النهرى بين "دمياط-القاهرة"، تحميل آخر صندل اليوم، السبت.

ومن جانبه قال أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هدف خطة 2016 نقل حجم بضائع يصل لمليون طن خلال 6 أشهر وتقليل عدد سيارات النقل على الطرق وتقليل تكلفة لوجستيات النقل النهرى وتقليل نسبة المخصص للطرق وتحقيق عادى اقتصادى لشركات النقل النهرى وتقليل تكدس الموانئ بزيادة معدلات السحب النهرى، وتقليل نسبة الحوادث على الطرق.

وأضاف خلال كلمته لشرح البنية الأساسية للميناء النهرى، مكون من رصيف 340 مترا، وبه قناة نهرية ورصيف بطول 200 متر مخصص.

وأوضح أن تفعيل منظومة النقل النهرى سيساهم فى تفعيل منظومة النقل بنسبة 30٪ وتحقيق كسب فى الوقت بمعدل 24 مليون دولار سنويا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365