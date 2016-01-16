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مصدر بالمطار: لم نتلق إخطارًا برفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

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مصدر بالمطار: لم نتلق إخطارًا برفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول مصدر بالمطار: لم نتلق إخطارًا برفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، أنه لم يتم إخطارهم برفع اسم المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، من قوائم ترقب الوصول.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه فور وصول أحمد شفيق من الخارج، وإذا تبين أن اسمه مدرج بقوائم ترقب الوصول سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة، وفى حالة عدم إدراج اسمه سيتم السماح له بالدخول إلى البلاد.


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