أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب الصيادلة: بدء تصنيع عقار السوفالدى بشركة النصر لتوفيره بسعر مناسب

Google+ Print
نقيب الصيادلة: بدء تصنيع عقار السوفالدى بشركة النصر لتوفيره بسعر مناسب نقيب الصيادلة: بدء تصنيع عقار السوفالدى بشركة النصر لتوفيره بسعر مناسب
أعلن الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، أن ستبدأ فى تصنيع المادة الخام لعقار السوفالدى المستخدم فى علاج مرضى فيروس سى، خلال أيام، من خلال شركة النصر، مشيرا إلى أن النقابة لم تشكك فى فعالية العلاج، وأنها حريصة على توفيره بسعر مناسب للمرضى المصريين، لافتا إلى أن عقار الهارفونى المصرى سيتم طرحه بالصيدليات بمبلغ 1100 جنيه، رغم أن سعره كان فى السابق بسلاسل الصيدليات يصل إلى 120 ألف جنيه للعبوة الواحدة.

وأضاف الدكتور محيى عبيد، خلال المؤتمر الصحفى لنقابة الصيادلة، للإعلان عن أخطاء العلاج الثنائى لفيروس سى "ما يتم تصديره للمريض المصرى هو أن السوفالدى هو العلاج الوحيد الذى تم اللجوء إليه للعلاج، رغم أنه تم اعتماده فى السادس من فبراير 2013، أى بعد اعتماد الأوليسيو والذى تم فى 22 نوفمبر 2013، ومصر بدأت الاستيراد فى أكتوبر 2014، والنقابة سبق تأكيدها على أن الانترفيرون أخطاره تصل إلى العمى، وأشارت إلى وجود الكثير من البدائل كالأوليسيو والداكلنزا والهارفونى".

وتابع نقيب الصيادلة "اعتراضنا على العلاج الثنائى فى محاربة فيروس سى، ولم نحارب إطلاقا سوفالدى، والدليل على صحة حديثنا تغيير البروتكول العلاجى، بعدما تم نشر نتائج دراسة الدكتور مجدى الصيرفى المشرف العلاجى باللجنة القومية لمكافحة فيروس سى".


>نقابة الصيادلة: السوفالدى أعظم اختراع بعد الفياجرا ولا نشكك فى فاعليته
>بدء مؤتمر نقابة الصيادلة للإعلان عن أخطاء العلاج الثنائى لفيروس سى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر