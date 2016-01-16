نقيب الصيادلة: بدء تصنيع عقار السوفالدى بشركة النصر لتوفيره بسعر مناسب

أعلن الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، أن مصر ستبدأ فى تصنيع المادة الخام لعقار السوفالدى المستخدم فى علاج مرضى فيروس سى، خلال أيام، من خلال شركة النصر، مشيرا إلى أن النقابة لم تشكك فى فعالية العلاج، وأنها حريصة على توفيره بسعر مناسب للمرضى المصريين، لافتا إلى أن عقار الهارفونى المصرى سيتم طرحه بالصيدليات بمبلغ 1100 جنيه، رغم أن سعره كان فى السابق بسلاسل الصيدليات يصل إلى 120 ألف جنيه للعبوة الواحدة.

وأضاف الدكتور محيى عبيد، خلال المؤتمر الصحفى لنقابة الصيادلة، للإعلان عن أخطاء العلاج الثنائى لفيروس سى "ما يتم تصديره للمريض المصرى هو أن السوفالدى هو العلاج الوحيد الذى تم اللجوء إليه للعلاج، رغم أنه تم اعتماده فى السادس من فبراير 2013، أى بعد اعتماد الأوليسيو والذى تم فى 22 نوفمبر 2013، ومصر بدأت الاستيراد فى أكتوبر 2014، والنقابة سبق تأكيدها على أن الانترفيرون أخطاره تصل إلى العمى، وأشارت إلى وجود الكثير من البدائل كالأوليسيو والداكلنزا والهارفونى".

وتابع نقيب الصيادلة "اعتراضنا على العلاج الثنائى فى محاربة فيروس سى، ولم نحارب إطلاقا سوفالدى، والدليل على صحة حديثنا تغيير البروتكول العلاجى، بعدما تم نشر نتائج دراسة الدكتور مجدى الصيرفى المشرف العلاجى باللجنة القومية لمكافحة فيروس سى".

نقابة الصيادلة: السوفالدى أعظم اختراع بعد الفياجرا ولا نشكك فى فاعليته

بدء مؤتمر نقابة الصيادلة للإعلان عن أخطاء العلاج الثنائى لفيروس سى