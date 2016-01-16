مزارع يطلق النار على نفسه لإجبار ابن عمه على التصالح معه فى خصومة بالمنيا

حاول مزارع بالمنيا إقناع أحد أقاربه بالتصالح معه فى خصومة بينهما، إلا أنه رفض، ما اضطره إلى إطلاق النار على نفسه، لإجباره على التصالح.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز ملوى من "حسام.ن" 19 سنة فلاح مقيم تونة الجبل، يتهم ابن عمه "ماهر. ت" بإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته بيجو 504 رقم ن ص ج 7951 وإصابته فى ساقه اليسرى.

وبإجراء التحريات، تبين وجود خصومة قديمة بين المبلغ وابن عمه، بسبب خلاف على الميراث، وسابقة قيام والد المبلغ و2 من أشقائه بالاعتداء على المتهم وضربه وحبسهما.

وأضافت التحريات، أن المبلغ قام باصطحاب شقيقه "وليد" وتوجها إلى منطقة مقابر القرية، وقاما بإطلاق النار على السيارة، وقام المبلغ بإطلاق النار من طبنجته على ساقه اليسرى من الخلف، ثم أمر اخيه بالانصراف وتركه، وبحضور بعض الأهالى تم نقله للمستشفى، واتهم ابن عمه لاجباره على التصالح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.